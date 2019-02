Demanda por crédito ao consumidor cresce 2,2% em janeiro, revela Boa Vista

9

671420

2019-02-21 10:52:57

A demanda por crédito do consumidor no País voltou a crescer em janeiro depois da queda em dezembro. De acordo com a Boa Vista, o indicador subiu 2,2% no primeiro mês do ano, após recuo de 1,6% anteriormente. Em relação a janeiro de 2018, houve elevação de 5,2%. No acumulado em 12 meses, o índice cresceu 2,3%.

Por segmento, a instituição informa que o financeiro apresentou aumento de 2,3% em janeiro, enquanto o não financeiro teve alta de 2,2%.

Apesar da fragilidade econômica dos últimos meses, a Boa Vista avalia em nota que os resultados indicam tendência positiva. A lenta retomada do mercado de trabalho continuam influenciando na desaceleração do consumo, observa.

Consequentemente, completa, isso tem atingido a demanda por crédito. "Um crescimento mais robusto do indicador dependerá da melhora na renda, das condições de crédito e diminuição da desocupação", avalia.