Bolsas da Ásia fecham em alta com sinalização de que Trump quer acordo com China

Bolsas de Nova Iorque fecham em alta após Trump sinalizar progressos com a China

Com uma perda de fôlego no fim do pregão na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), o índice Dow Jones chegou ao fim do dia com 25.891,32 pontos, ligeira alta de 0,03%, enquanto o S&P 500 avançou 0,15%, para 2.779,76 pontos. O índice eletrônico Nasdaq, por sua vez, subiu 0,19%, fechando aos 7.486,77 pontos