Debate na Câmara sobre subsídio rural é adiado

9

671103

2019-02-19 22:03:44

Governo de Michel Temer autorizou retirada gradativa do benefício /FERNANDO C. VIEIRA/CEEE/DIVULGAÇÃO/JC

Jefferson Klein

Havia a expectativa de que a Câmara dos Deputados votasse ainda nesta semana sobre a manutenção ou não de um subsídio dado na conta de luz de produtores rurais e companhias de saneamento. Chegou a entrar na agenda de ontem da Câmara o requerimento de urgência, do deputado federal Elmar Nascimento (DEM/BA), que aceleraria a tramitação da proposta do deputado gaúcho Heitor Schuch (PSB/RS), que assegura a permanência desses benefícios. No entanto, esse pedido de urgência acabou sendo "congelado".

Na prática, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 7/2019, de autoria de Schuch, susta o Decreto nº 9.642/2018, assinado no final do ano passado pelo ex-presidente Michel Temer, que estabeleceu a redução dos descontos tarifários previstos na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) - encargo inserido na conta de luz. A decisão de Temer determinou a retirada gradativa de 20% ao ano sobre os subsídios destinados à classe rural, cooperativas, serviços públicos de água, esgoto e saneamento e serviços públicos de irrigação, conforme estabelecidos pelo Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013.

Ontem à noite, o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou que o Palácio do Planalto irá revogar o decreto publicado por Temer. O benefício custa R$ 3,4 bilhões por ano e é pago pelos demais consumidores de energia de todo o País.

De acordo com a assessoria de imprensa da bancada do DEM, o requerimento de urgência não foi adiante, pois a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, conversou com líderes de bancadas adiantando que o Executivo trataria do assunto. O deputado Heitor Schuch confirma que há informações que apontam que o governo federal irá abordar o tema. "Para mim, o importante é que se resolva, só espero que não leve muito tempo", enfatiza o parlamentar. Schuch comenta que, se o Executivo não solucionar a questão, o seu projeto está pronto para ser votado. O deputado ressalta que essa incerteza causa uma instabilidade enorme no mundo rural. Na próxima terça-feira, Schuch tem uma reunião com a ministra Tereza Cristina para tratar de temas relativos à agricultura e, se não houver uma solução quanto ao debate da energia até o encontro, esse será um dos tópicos abordados.

O advogado Frederico Boschin, da Souza Berger Advogados e especialista na área de energia, explica que alguns agricultores têm parte da sua conta de luz paga pelo fundo do setor elétrico conhecido como CDE. Esse é um mecanismo utilizado para fomentar a produção agrícola, mas que onera as tarifas de outros consumidores. Boschin argumenta que uma solução para acabar com a necessidade de subsídios para um determinado segmento da sociedade seria aumentar a oferta de energia para baratear seu custo.

O superintendente da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), José Zordan, entende que o assunto tem que ser bem avaliado. "Deve-se dar o desconto devido para quem realmente precisa", defende o dirigente. Zordan alerta que o corte do incentivo na energia irá onerar o custo de produção do agricultor. Esse impacto seria muito sentido no Rio Grande do Sul, que possui vários produtores espalhados pelo Interior. A retirada total dos descontos, em média encareceria a conta de luz para o produtor em cerca de 30%.