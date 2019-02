Público esperado para o Chocofest de 2019 é de 150 mil pessoas

9

670936

2019-02-19 12:40:00

Lívia Rossa

Praças enfeitadas, personagens e muito chocolate exposto. Essa é a promessa do Chocofest, festival de chocolate que acontece tradicionalmente na Serra Gaúcha, realizado pelo segundo ano consecutivo em Nova Petrópolis. A festa temática, que já aconteceu em Gramado, ocorrerá de 11 a 21 de abril, e investirá em novas atrações para o público, que vem de todos os lugares do Estado e do Brasil. Em 2019, são esperadas 150 mil pessoas, ou seja 40 mil visitantes a mais do que na edição passada.

Organizado ano a ano e com espaço itinerante, já que a definição do local depende das parcerias, o evento movimenta turismo e comércio locais. Destaca-se o uso de hotéis e a procura por gastronomia. "É um diferencial para a cidade, e todos ganham", diz o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis Paulo Roberto Staudt. A fim de ampliar o turismo, os preparativos iniciaram-se em outubro de 2018, um tempo a mais para pensar o Chocofest.

As férias também favorecem a presença de visitantes em Nova Petrópolis. Atraído pelo lado lúdico, o público principal da Chocofest é infantil, mas há opções para os adultos. Praça de Alimentação e chopp artesanal devem compor o espaço na conhecida Rua Coberta.

Na programação da festa, o desfile com carros temáticos e personagens fantasiados é a apresentação mais esperada, e a equipe é grande: cerca de 200 artistas passarão pelas ruas. Além da passeata, 50 pessoas somam-se às demais atrações, divididas em artistas e montagem do evento. A maioria dos integrantes são moradores da cidade.

Turistas poderão comprar os ovos e deixá-los sob a Osterbaum, nome dado à árvore de Páscoa em alemão. Foto: Chocofest/Divulgação/JC