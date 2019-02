RGE vai intensificar as ações de combate a fraudes

9

670831

2019-02-18 22:08:27

Jefferson Klein

Para tratar de uma preocupação que aflige a todas as distribuidoras de energia do País, a gaúcha RGE aumentará a fiscalização contra possíveis adulterações e fraudes na rede elétrica, o que inclui os famigerados "gatos". No ano passado, a concessionária realizou 126 mil inspeções (o número leva em conta as operações feitas na RGE e RGE Sul - essa última empresa fundiu-se à primeira em janeiro) e para 2019 a projeção é fazer 141 mil ações.

Em 2018, foram 29.670 ligações que apresentaram algum tipo de problema, correspondendo a 23,38% do total das inspeções. Entre as cidades que registraram as maiores quantidades de irregularidades estavam Caxias do Sul (com 2.436 casos), Canoas (1.929) e Novo Hamburgo (1.893). O gerente de Serviços de Recuperação de Energia da RGE, Alexsandro da Silva Souza, detalha que essas irregularidades consistem em iniciativas como ligações diretas, com conexões que não passam pelo medidor de luz, assim como alterações nos próprios medidores.

Souza estima que a energia desviada seria suficiente para atender a um município de médio porte, como Bento Gonçalves, por três a quatro meses. Esse volume de energia é superior à economia obtida com o horário de verão. A redução no consumo durante os 105 dias de vigor do horário na área de abrangência da RGE alcançou 4.584 MWh, o que seria suficiente para abastecer uma cidade do porte de Caxias do Sul por apenas um dia. O gerente de Serviços de Recuperação de Energia da RGE salienta que as fraudes são bem diversas, sendo verificadas tanto em clientes residenciais e comerciais como industriais.

O representante da distribuidora chama a atenção também para os perigos das ligações irregulares, que podem causar choques elétricos ou incêndios. As fraudes e furtos de energia são crimes previstos no Código Penal, e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Dos fraudadores, são cobrados os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu o furto, acrescidos de multa. Para inibir a realização dos gatos, a RGE promove ações conjuntas com as polícias civil e militar. Além das inspeções de campo, para identificar os fraudadores, a distribuidora trabalha com o cruzamento de dados de consumo e inteligência artificial, que permitem identificar com mais precisão possíveis fraudes.