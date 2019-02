Lançamento foi feito no aniversário de 27 anos do jogador, em Paris BEATS/DIVULGAÇÃO/JC

A pausa é só no futebol. De molho para se recuperar da fratura no metatarso do pé direito, Neymar Jr. continua em alta com o mercado publicitário. O jogador de 27 anos se juntou com a Beats by Dr. Dre para lançar um fone de ouvido Studio3 Wireless totalmente personalizado. A empresa foi fundada por Dr. Dre e Jimmy Lovine e adquirida pela Apple em 2014.

Inspirado no estilo grafiteiro das ruas de São Paulo, o fone tem um processo de fabricação focado para um conforto ergonômico e isolamento do ruído. São 22 horas de reprodução sem fio com Pure ANC ativado. O sistema usa algoritmos avançados para monitorar o ambiente de audição. O lançamento estará disponível para compra na Apple.com a partir de março com preço sugerido no Brasil de R$ 2.499.