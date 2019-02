KFC suspende abertura de duas unidades em shoppings de Canoas e Porto Alegre

9

670721

2019-02-18 19:42:00

Flávia Pereira

A Kentucky Fried Chicken - popular rede de fast-food americana especializada em frango frito - não irá mais abrir quatro unidades no Rio Grande do Sul. A rede havia anunciado em agosto do ano passado que, até o fim de 2018, teria lojas abertas nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no Park Shopping Canoas, na região metropolitana.

A Multi QRS, franqueadora da marca no País, informou que desistiu das lojas nos empreendimentos da Multiplan, que são o BarraShoppingSul e Park Shopping Canoas, mas sem informar o motivo do recuo. As direções do BarraShopping Sul e Park Shopping Canoas confirmaram que não receberão mais os empreendimentos, mas também não especificaram as razões.

Praia de belas tem tapume com indicação do local da loja desde a metade de 2018. Foto: Luiza Prado/JC

Ao mesmo tempo, a Multi QRS informou que mantém os planos de abrir restaurantes nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, que pertencem ao mesmo conglomerado de centros comerciais, o grupo Iguatemi. As inaugurações, porém, foram adiadas para o segundo semestre de 2019.

Sobre a mudança de calendário, a Multi QRS informou que os atrasos nas obras ocorreram devido a revisões de cronograma por questões operacionais e devido ao alto número de restaurantes inaugurados em 2018.

O BarraShoppingSul, um dos que não irá mais receber unidade do KFC, chegou a instalar os tapumes com o anúncio da loja no ano passado, mas a fachada foi substituída por imagens que fazem alusão a paisagens de Porto Alegre.

No Iguatemi e Praia de Belas, as identificações continuam. No Praia de Belas, a estrutura sinalizando o local onde será instalado o restaurante está montada desde o segundo semestre do ano passado. No Iguatemi, o espaço está reservado na praça de alimentação principal.