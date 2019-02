Walmart tem 100 vagas de trabalho abertas em Porto Alegre e outras sete cidades gaúchas

9

2019-02-15 17:54:00

O Walmart informa que está com 100 vagas de trabalho abertas para Porto Alegre e região metropolitana, nas cidades de Alvorada, Canoas, Esteio, Gravataí, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Cachoeirinha. As vagas são para funções de operador de loja, fiscal de Prevenção e Perdas, e vendedores de cartões.

Os interessados devem comparecer nos endereços indicados pela empresa (veja abaixo) das 8h às 11h ou das 13h às 15h. As seleções acontecem nas segundas-feiras, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 4 de março.

Para as vagas de operador/auxiliar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e disponibilidade total de horário. Para as demais vagas, é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A seleção também está aberta para Pessoas com Deficiência (PCDs).

A empresa informa que os contratados terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, restaurante na empresa, vale-transporte e participação no lucro da empresa.

Confira os endereços e telefone para informações: