WEG compra fábrica da Geremia Redutores de Bento Gonçalves

9

670366

2019-02-14 18:13:00

Fábrica tem 220 funcionários e mercado nacional e América do Sul e América Central, no exterior GEREMIA REDUTORES/DIVULGAÇÃO/JC

Roberto Hunoff, de Caixas do Sul

A Geremia Redutores, empresa fundada em 1973, em Bento Gonçalves, será incorporada aos ativos da Weg-Cestari, joint-venture criada em 2011, e sediada em Monte Alto (SP). A informação chegou ao mercado de forma oficial nesta quinta (14) por meio de comunicado da Weg Motores, controladora da joint-venture, e localizada em Jaraguá do Sul (SC).

Os valores da transação não foram revelados. A Weg apenas informou que o valor pago na aquisição não representa investimento relevante na sua operação.

De acordo com a Weg, o contrato é para aquisição da totalidade do capital social da Geremia Redutores, fabricante de redutores, motorredutores e multiplicadores de velocidade, e componentes para transmissão mecânica. A operação está condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

A Geremia Redutores tem área total de 52.000m², sendo 15.000m² de construção. Com 220 funcionários, a indústria atende o mercado nacional e internacional, principalmente América do Sul e América Central. Em 2017, consolidou receita líquida de R$ 57,4 milhões.

Por meio de nota publicada no site, a diretora-presidente da Geremia Redutores, Fabiana Geremia Bucco, afirmou que o negócio representava a celebração de décadas de muito trabalho e respeito por parte da empresa para com seus clientes, fornecedores e mercado em geral. Acrescentou que, a partir da conclusão da operação, deve ocorrer a consolidação da marca no mercado de redutores, agregando ainda mais tecnologia, qualidade e competitividade aos seus produtos. “Estamos honrados com a escolha da WEG Cestari e seguros de que esta transação reverterá em benefícios para todos”, finalizou.

Esta é a segunda compra da WEG na semana. Na quarta, a empresa catarinense informou ao mercado que havia adquirido o negócio de sistemas de armazenamento de energia por baterias, da Northern Power Systems, empresa que projeta, desenvolve e fabrica sistemas de armazenamento de energia, em Barre, Vermont, nos Estados Unidos. Pelo acordo, a WEG se tornará a única proprietária dos ativos, carteira de patentes, know-how e materiais afins, incluindo todos os desenhos, projetos, especificações e software utilizados nos projetos e manutenção dos sistemas de armazenamento de energia por baterias da NPS.

WEG e NPS firmaram uma parceria tecnológica em 2013 que introduziu no mercado brasileiro as soluções de turbinas eólicas permanent magnet direct drive. Em 2016, a empresa catarinense adquiriu da NPS o negócio de turbinas eólicas de grande porte “utility scale” e ampliou seu portfólio.

A WEG foi fundada em 1961 e atua, principalmente, no setor de bens de capital, sendo um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos. Com mais de 30 mil funcionários, atingiu faturamento líquido de R$ 9,5 bilhões em 2017.