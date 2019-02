Escolhido para presidir Banrisul tem passagem por banco privado e Bndes

9

Patrícia Comunello

Um nome do mercado financeiro privado e que estava há bem pouco tempo no Bndes. Este é o perfil do escolhido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) para presidir o Banrisul. O economista Claudio Coutinho foi apresentado na manhã desta quinta-feira (14) no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Coutinho, que estava em diretoria do Bndes em 2017 e 2018, deve agora ter seu nome submetido à avaliação da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa.

Não chegaram a ser anunciados os nomes da diretoria completa.

O atual ocupante é Luiz Gonzaga Veras Mota, funcionário de carreira do banco. Depois da indicação, o escolhido e vices-presidentes têm de passar por sabatina e aprovação da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa.

Nessa terça-feira (12), a atual direção divulgou o balanço de 2018, com lucro líquido recorrente de R$ 1,1 bilhão em 2018 , o maior da história de 90 anos da instituição e uma das poucas que restaram no Brasil entre bancos estaduais com capital majoritário estadual.