9

670243

2019-02-14 09:26:37

PIB da zona do euro cresce 0,2% no 4º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2018 ante o terceiro e teve expansão anual de 1,2% no período, de acordo com a segunda estimativa publicada hoje pela Eurostat, órgão de estatísticas da União Europeia.

Os resultados vieram em linha com as projeções de analistas consultados pelo Wall Street Journal e confirmaram leituras preliminares divulgadas no fim de janeiro.

A Eurostat, porém, revisou para baixo seu cálculo para o crescimento anualizado do PIB do bloco no quarto trimestre, de 0,9% para 0,8%. No terceiro trimestre, o avanço anualizado havia sido de 0,6%.