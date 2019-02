9

669524

2019-02-10 19:16:00

Leite projeta 'investimentos bilionários' da GM incluindo no Rio Grande do Sul

Cumprindo uma espécie de ritual a cada novo governo gaúcho, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), visitou pela primeira vez a fábrica da General Motors em Gravataí e em meio ao temor de que a montadora possa revisar planos para o Brasil. O roteiro de Leite pela fábrica, considerada uma das mais produtivas e modernas da GM no mundo, incluiu até testar ferramentas na linha de montagem, além de um test-drive com o modelo Onix, fabricado em Gravataí.

Outro item da primeira visita é posar com o executivo principal da montadora no Brasil em frente ao carro. Foi o que o governador fez, desta vez com Carlos Zarlenga, atual CEO da marca na operação Mercosul, que inclui as unidades brasileiras. Zarlenga tem sido o porta-voz dos alertas sobre a necessidade de melhorar os ganhos no Brasil para manter unidades e investimentos . Gravataí está fazenda a terceira ampliação, com aporte de R$ 1,5 bilhão, anunciado em julho de 2017 pelo próprio CEO.

Depois da visita, que não foi acompanhada pela imprensa, o governador elogiou a estrutura da unidade gaúcha e diss estar confiante sobre o futuro da operação. Leite citou que há conversações com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A GM quer a retomada da isenção do diferencial da alíquota interestadual do ICMS sobre frete que vigorou até 2018, quando o governo de José Ivo Sartori revogou o benefício.

"Tudo o que pudermos fazer faremos para dar condições de a empresa manter e aumentar investimentos no Estado", avisou o governador, citando que a negociação com funcionários também estão no contexto. A GM tentou alterar cláusulas do acordo coletivo em vigor com a base de Gravataí, mas recuou após mobilização contrária . A pauta será buscada para a renovação do novo acordo. O atual vale até março de 2020.

"De toda essa relação poderá surgir uma programação de investimentos bilionários, não só a manutenção do que existe, nos próximos anos, inclusive no Rio Grande do Sul", animou-se Leite, que aposta no acordo entre a montadora e trabalhadores. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, foi à visita. O Palácio Piratini limitou-se a dizer que estão ocorrendo análises sobre os pleitos da empresa.

A GM completa 20 anos de operação no Estado em 2019. A fábrica foi inaugurada em julho de 1999. Na nova ampliação, há previsão de incentivos fiscais do Fundopem, que são baseados principalmente no adiamento no recolhimento do ICMS gerado com a nova capacidade produtiva. Segundo Eduardo Leite, a GM tem de apresentar em abril um relatório da execução do novo investimento como parte das demonstrações para acessar os incentivos.