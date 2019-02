Nubank passa a oferecer empréstimo pessoal

9

669370

2019-02-08 15:43:00

Folhapress

O Nubank vai passar a oferecer empréstimos pessoais a partir da próxima segunda (11). A fintech (empresa emergente de tecnologia financeira) tem como principal produto um cartão de crédito gerenciado via aplicativo e vem investindo na expansão de uma conta digital.

Os empréstimos pré-aprovados serão liberados para os clientes dos dois serviços gradualmente para 600 mil clientes nos próximos meses, com taxas de juros de 2,1% e 5% ao mês.

A empresa informa que todo processo será feito por meio do aplicativo, que permitirá simular as condições do empréstimo, definindo valor necessário e número de parcelas que se quer pagar, com limite de 24 meses para quitação da dívida.

Com seu cartão de crédito no mercado desde 2014, o Nubank recebeu mais de 20 milhões de solicitações de interessados por ele, sendo que 6 milhões delas foram aprovadas.

A fintech vem aos poucos ampliando o número de serviços que disponibiliza, aproximando-se da oferta feita por bancos tradicionais, porém usando apenas o meio digital para o relacionamento com clientes.

Neste ano, a companhia passou a oferecer cartões de débito para seus clientes e vem investindo na ampliação de um programa de fidelidade.