Spotify tem prejuízo líquido de 442 milhões de euros no 4º trimestre de 2018

9

669017

2019-02-06 18:04:00

O Spotify apresentou prejuízo líquido de 442 milhões de euros no quarto trimestre de 2018, o equivalente a 0,36 euro por ação, diminuindo as perdas em relação ao mesmo período de 2017, quando a companhia teve prejuízo de 596 milhões de euros, ou 3,87 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam prejuízo menor, de 0,16 euro por ação. A receita, por sua vez, subiu de 1,149 bilhão de euros entre outubro e dezembro de 2017 para 1,495 bilhão de euros no mesmo período do ano passado, um nível abaixo do esperado pela FactSet (1,501 bilhão de euros).

Em relação à quantidade de usuários, o Spotify informou que a quantidade de usuários ativos mensais cresceu 29% na comparação anual do quarto trimestre, para 207 milhões, superando as projeções a própria empresa, que esperava de 199 a 206 milhões de usuários ativos mensais nos três últimos meses de 2018. De acordo com a companhia, esse desempenho se deveu, principalmente, ao crescimento na América Latina e em outras regiões emergentes, "que continuaram a ver um crescimento especialmente forte". A empresa também informou que a quantidade de assinantes do serviço premium cresceu 36% na mesma base comparativa e alcançou 96 milhões no total.

Para todo o ano de 2019, o Spotify prevê entre 215 e 220 milhões de usuários ativos mensais e entre 97 e 100 milhões de assinantes do serviço premium. Além disso, a companhia estima alcançar receita entre 1,35 bilhão de euros e 1,55 bilhão de euros em todo o ano, enquanto espera prejuízo operacional que fique entre 50 milhões de euros e 120 milhões de euros.

Apesar de diminuir o prejuízo, os números do Spotify não agradaram os investidores, que venderam a ação da companhia. No pré-mercado em Nova Iorque, os papéis da companhia caíam 7,91%, para US$ 128,37.