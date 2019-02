Pedidos de falência sobem 10,3% em janeiro e caem 14,5% no acumulado de 12 meses

9

668687

2019-02-05 09:54:00

Os pedidos de falência no País tiveram queda de 14,5% no acumulado de 12 meses até janeiro, conforme dados da Boa Vista. Já as falências decretadas registraram alta de 1,3%, enquanto os pedidos de recuperação judicial subiram 2,8% e as recuperações judiciais deferidas, 3,5%, no período.

Contudo, na comparação mensal os pedidos de falência avançaram 10,3% e as falências decretadas cresceram 46,9% em janeiro no confronto com dezembro. Em contrapartida, registraram quedas os pedidos de recuperação judicial, de 43,7%, e recuperações judiciais deferidas, de 56,8%

De acordo com a equipe econômica da Boa Vista, o declínio registrado nos pedidos na comparação em 12 meses reflete a melhora nas condições econômicas desde o ano passado, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos indicadores de solvência. "A continuidade desse recuo dependerá de uma retomada mais acelerada da atividade econômica nos próximos períodos."