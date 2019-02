Bolsa de Tóquio cai levemente, mas mercado australiano é impulsionado por bancos

9

668681

2019-02-05 08:23:33

A Bolsa de Tóquio terminou o pregão desta terça-feira em baixa modesta, com volume de negócios reduzido em meio ao feriado do ano-novo lunar, que mantém vários mercados asiáticos fechados. Na Oceania, por outro lado, a bolsa da Austrália teve forte desempenho, graças a um rali no setor bancário.

O Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 20.844,45 pontos. Durante a madrugada, o iene se valorizou levemente ante o dólar, ajudando a pressionar o índice japonês.

Já as bolsas da China continental, assim como as de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul, não operaram hoje devido ao feriado do ano-novo lunar.

Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 1,95%, a 6.005,90 pontos. Foi o maior avanço do índice australiano em mais de dois anos e seu maior nível de fechamento desde meados de outubro.

As ações de grandes bancos da Austrália reagiram com um rali ao relatório final de uma investigação iniciada há um ano sobre irregularidades no setor financeiro. O documento sugere que a supervisão do setor seja reforçada, mas não recomenda o desmantelamento de instituições ou interferência na forma como empréstimos são concedidos. O subíndice financeiro do ASX 200 saltou 4,47%.

Além disso, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu hoje manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, patamar em que se encontra desde agosto de 2016, e reiterou projeções otimistas de crescimento econômico para este e o próximo ano. Segundo o RBA, a economia australiana deverá crescer cerca de 3% este ano e um pouco menos em 2020.