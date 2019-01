9

2019-01-31 10:48:00

General Electric volta a lucrar no 4º trimestre e divulga receita acima do esperado

Companhia teve lucro líquido de US$ 761 milhões no período YASUYOSHI CHIBA/AFP/JC

A General Electric (GE) divulgou nesta quinta-feira (31) que teve lucro líquido de US$ 761 milhões no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de US$ 10,82 bilhões registrado em igual período de 2017.

Considerando-se ajustes, a GE teve lucro por ação de US$ 0,17 no quarto trimestre, abaixo da previsão da FactSet, de US$ 0,22.

Por outro lado, a receita da multinacional americana superou as expectativas, ao mostrar expansão anual de 5% entre outubro e dezembro, a US$ 33,28 bilhões. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de US$ 32,23 bilhões.

Por volta das 10h05min (de Brasília), a ação da GE saltava 6,5% nos negócios do pré-mercado em Nova Iorque.