Cabo de Santo Agostinho reúne belas praias e luxo

Bruna Oliveira, de Cabo de Santo Agostinho, PE

Que o Nordeste brasileiro é um dos maiores destinos turísticos do País e do mundo não é novidade. Muitos dos cenários paradisíacos encravados por lá, no entanto, não ficam nas rotas tradicionais de viagem, mesmo estando a poucos quilômetros de grandes capitais. Cabo de Santo Agostinho, distante cerca de meia hora da capital pernambucana Recife, guarda praias de tirar o fôlego e até turismo de luxo.

As águas quentes e cristalinas do mar são contornadas pelos tradicionais coqueiros, formando o cenário perfeito para férias tranquilas, longe do agito de praias mais badaladas. Para além do descanso na areia, a região oferece opções de roteiros históricos e passeios náuticos em água doce.

O município de 250 mil habitantes viveu seu auge com as operações do porto de Suape e da Refinaria Abreu e Lima, dois importantes pilares da economia na região e sediados na cidade vizinha de Ipojuca. O complexo portuário foi responsável por impulsionar empregos, indústria e o turismo local, atendendo à demanda tanto da construção naval quanto de multinacionais que buscaram a proximidade do porto.

Entre 2014 e 2015, com o fim das obras em Suape e posteriores escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e pagamento de propina na refinaria, a grande expansão econômica na região foi interrompida com a demissão de milhares de trabalhadores.

Ainda que afastada dos tempos áureos, a região segue promissora para o turismo. O local é parada estratégica especialmente para os que desejam "esticar" a viagem para destinos próximos como Porto de Galinhas e a própria capital, Recife. Dentre as atrações de Cabo de Santo Agostinho está a Reserva do Paiva, um bairro planejado que abriga hotelaria de luxo e belas praias. O acesso ao local é tarifado por um pedágio para preservação ambiental. Carros de passeio pagam R$ 5,90 de segunda à sexta-feira e R$ 8,80 aos fins de semana.

É dentro do bairro planejado que fica o Sheraton Reserva do Paiva, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Pernambuco. "Percebemos que havia um público que não queria só ficar queimando no sol de Porto de Galinhas", afirma o diretor-geral do Sheraton Reserva do Paiva, o alemão Guido Stütz. Há nove anos no Brasil, ele frisa a importância de se valorizar a cultura regional. "A história do Brasil começou aqui e muitos brasileiros não sabem. É preciso se orgulhar do que existe aqui", afirma.

A rede do grupo Marriot focava essencialmente no público corporativo, mas desde o ano passado experimenta uma guinada de posição no mercado, apostando também no turismo de lazer. Eventos temáticos passaram a ser incorporados na agenda, como oficinas de culinária para crianças, atraindo também quem não vai a trabalho. "No último Dia das Crianças, a estratégia rendeu ocupação de 100% no hotel", comemora a relações públicas do Sheraton do Paiva Ana Figlioulo.

São 298 quartos e instalações que contemplam piscina, spa, restaurantes, brinquedoteca, campo de futebol, minigolfe, além de área reservada para os hóspedes na beira praia, o Sheraton Beach Club. Tudo contornado por mata atlântica e vegetação nativa.

Apesar de toda a beleza natural, o público do Sul ainda chega aos poucos, comenta o diretor de vendas do hotel Marcelo Rocha. Fatores como a longa distância e o alto custo da passagem aérea partindo de cidades como Porto Alegre, por exemplo, ainda são impeditivos. Por isso, a maior parte dos hóspedes ainda é regional.

Saindo da Reserva, Cabo de Santo Agostinho guarda a Vila Nazaré, localidade construída no século 16, que serviu de abrigo aos portugueses quando chegaram ao Brasil. Do alto da localidade é possível ver as ruínas do Forte Castelo do Mar e a cidade de Recife ao fundo, além de observar a formação geológica do cabo formado por rochas de origem vulcânica.