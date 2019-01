Centrais sindicais querem reajuste de 8,43% no mínimo regional gaúcho

9

2019-01-30

Patrícia Comunello

Centrais sindicais e governo gaúcho fazem na tarde desta quarta-feira (30) a primeira reunião para tratar de propostas de reajuste e novos valores para o salário mínimo regional. Os sindicalistas pediram a agenda e serão recebidos às 15h pelo chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

A proposta a ser entregue pelas centrais prevê reajuste de 8,43% no piso, cuja faixa mais baixa passaria de R$ 1.196,47, em vigor em 2018, para R$ 1.297,33. O valor subiria R$ 100,00. Em 2018, o reajuste ficou em 1,81%, o mesmo concedido ao salário mínimo nacional. Para 2019, o mínimo nacional teve correção de 4,61%, passando de R$ 954,00 para R$ 998,00.

A proposta das entidades contempla o mesmo índice do piso nacional, de 4,61%, mais 3,65%, que recompõe a meta de que o piso regional fique 30% acima do mínimo nacional. O piso nacional segue a inflação pelo INPC mais o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes - para 2019 valeu o de 2017.

O documento a ser entregue à Casa Civil também vai propor a inclusão de novas categorias na política e criação de mais faixas. Também reivindicam que o piso regional seja incluído na Constituição Estadual, com regra de reajuste levando em conta o crescimento da economia nacional e regional mais a inflação. Assinam o documento a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) e União Geral de Trabalhadores (UGT).

Hoje são cinco faixas do mínimo regional no Rio Grande do Sul. A data-base do reajuste é 1º de fevereiro. Mesmo que o novo piso, cuja proposta é enviada pelo governador na forma de Projeto de Lei para a apreciação da Assembleia Legislativa (AL), seja aprovado mais à frente, o pagamento a quem tem carteira assinada é retroativo a fevereiro. Em 2018, a AL aprovou o piso em 27 de março

"Não vou adiantar nada em respeito à reunião. Posso dizer que vou analisar com muita razoabilidade (a proposta), levando em conta as condições de crescimento econômico, a tímida recuperação da economia brasileira, o que certamente dificulta aumento real nesses pisos", adiantou Leite. "Respeito a legítima aspiração de quem quer receber mais, mas vou examinar à luz da condição econômica do Estado e do País", reforçou o governador.