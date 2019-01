Correios lança serviço que facilita a entrega de compras feitas fora do País

9

667614

2019-01-29 12:33:45

Fazer compras no exterior sem sair de casa vai ficar mais fácil. Em parceria com a Visa, os Correios lançaram nesta terça-feira (29) um serviço que facilita as compra dos brasileiros em sites dos Estados Unidos. A plataforma Compra Fora permite o envio de produtos adquiridos em lojas on-line que não vendem ou não fazem entregas no Brasil.

Ao fazer o registro no site do serviço, o comprador tem acesso aos endereços nos Estados Unidos que podem ser utilizados como destino das compras on-line. No ato da compra, basta informar à loja virtual o endereço escolhido e o número identificador do usuário da plataforma.

Os Correios vão oferecer um endereço nos EUA onde as compras poderão ser entregues. Um parceiro credenciado da empresa receberá o objeto e fará o envio do produto para o Brasil. A mercadoria será enviada pelo vendedor ao local indicado e, após o pagamento dos impostos e serviços, será encaminhada ao Brasil e entregue no endereço do destinatário informado no cadastro do Compra Fora.

No site é possível simular quais serão os custos dos serviços e impostos, permitindo, assim, que o comprador saiba previamente quanto irá gastar.

A plataforma também permite o acompanhamento do status das compras, a junção de pacotes de diferentes lojas para economizar no envio e, ainda, armazená-los nos EUA por mais alguns dias para aguardar o recebimento de outras encomendas e formar um único pacote. Os pagamentos podem ser realizados com o Visa Checkout, serviço gratuito da Visa para você pagamentos on-line.