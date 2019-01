Renner vai abrir lojas na Argentina em 2019

9

Expansão internacional começou com abertura de lojas no Uruguai, como e Montevidéu (foto) MARCELO CAMPI/DIVULGAÇÃO/JC

Já havia uma suspeita de que isso iria ocorrer e agora se confirma. A Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil, vai estender sua marca para a vizinha Argentina. A rede já tem filiais no Uruguai, onde aportou em 2017 e já soma cinco operações.

O anúncio da expansão para o mercado argentino ocorreu na manhã desta segunda-feira (28), por meio de nota. Serão até três lojas na Argentina no segundo semestre deste ano. As lojas vão abrir em Buenos Aires e Córdoba. Segundo a companhia, que tem capital aberto, o segundo país a ter a marca faz parte da "estratégia de expansão internacional" e "planejamento de longo prazo da companhia".

“A chegada ao Uruguai foi importante para testarmos o nosso modelo de negócio e ganharmos experiência. Os resultados acima das expectativas nos incentivaram a ir adiante e entendemos que a Argentina é um caminho natural”, afirmou José Galló, diretor presidente da Lojas Renner que se despede até abril do posto, migrando para o Conselho de Administração.

A Renner mostra que aposta "no ambiente competitivo favorável e nas oportunidades comerciais do Mercosul", segundo a nota. A proximidade com a região Sul, onde fica a sede administrativa, em Porto Alegre, e um dos centros de distribuição, também pesaram na definição.

Para a operação no Uruguai, foram revisados mais de 170 processos e criada a base de infraestrutura de sistemas e logística que habilitam outras operações no exterior.

A companhia tem quatro bandeiras - Camicado, de casa e decoração, Youcom, moda jovem, Ashua Curve & Plus Size, de moda para tamanhos maiores (46 a 54) e Renner, que é a marca original para varejo de todas as idades.

