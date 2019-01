GM quer mudar acordo e não descarta fechar fábrica em Gravataí, diz sindicalista

9

667340

2019-01-27 16:47:00

Patrícia Comunello

"A reunião foi muito tensa", definiu o diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra), Edson Dorneles, sobre a conversa entre 27 representantes sindicais dos mais de 2,6 mil empregados da fábrica da General Motors (GM) na cidade e executivos da companhia norte-americana da área de relações de trabalho.

O encontro ocorreu na manhã desse sábado (26) , no complexo às margens da BR-290 (freeway). O número de empregos ultrapassa 6 mil postos com os empregados das fornecedoras da fábrica que ficam na mesma área do complexo, chamadas de sistemistas.

Dorneles diz que os porta-vozes da área de relações de trabalho e recursos humanos informaram que a montadora "não descarta fechar a planta se os empregados não aceitarem mais sacrifícios". O dirigente sindical informou que os porta-vozes apresentaram uma pauta com 21 medidas que mexem em itens do acordo coletivo em vigor até este ano. O acordo de 2017 a 2019 inclui garantias salariais, participação nos lucros resultados e jornada de 40 horas semanais.

"As medidas mexem em nossas conquistas e reforçam o discurso da matriz americana que, sem lucratividade, vai fechar fábricas. A pressão é grande", resumiu Dorneles.

Na manha desta segunda-feira (28), o sindicato diz que terá uma nova rodada de discussão com executivos da empresa em Gravataí. O diretor do sindicato adiantou que a disposição é de não aceitar retirar "conquistas obtidas com muitas lutas". "Não aceitamos a GM jogar a conta da sua crise pra cima dos trabalhadores."

Alegando que a operação precisa ser lucrativa ainda em 2019, o presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga, que esteve em Gravataí em 2017 para anunciar a terceira ampliação da unidade, reproduziu manifestação da presidente mundial, Mary Barra, dando sinais de que estaria considerando sair da América do Sul devido à queda em resultados.

Desde que surgiu a ameaça da companhia de sair do País, o clima no interior da fábrica é de insegurança sobre o futuro. Muitos empregados duvidam que o fechamento seria possível e que o comunicado pode ser parte de uma estratégia para reduzir custos por meio de revisão de benefícios e direitos dos empregados, acertados em acordos coletivos.

Em encontro semelhante com sindicatos de trabalhadores em São Caetano do Sul, sede da GM no Brasil, a empresa entregou uma lista com 28 itens que tratam de piso salarial, participação nos lucros, fim do transporte fretado, adoção da jornada intermitente e fim da estabilidade de emprego para lesionados, entre outros.

A planta gaúcha, que tem a maior capacidade de produção da marca no País, é uma das unidades mais eficientes no mundo. A unidade também está quase completando a ampliação. A planta foi inaugurada em 2009. Este ano estreará uma nova plataforma de veículos. O investimento é de R$ 1,5 bilhão e faz parte do ciclo atual de aportes no Brasil.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), aguarda resposta sobre pedido de reunião com a direção da montadora na sede em São Caetano do Sul, em São Paulo. A expectativa é de que o encontro ocorra nos próximos dias, informou a assessoria do Palácio Piratini. Leite vai buscar explicações sobre os motivos do comunicado e se há demandas para o Estado.