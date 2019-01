Morre um dos ex-presidentes da Farsul Hugo Giudice Paz

9

667331

2019-01-27 12:31:58

Paz dirigiu a Farsul de 1991 a 1997, ajudou a aprovar a criação do Senar e atuou no Simers SIMERS/DIVULGAÇÃO/JC

Um dos ex-presidentes da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), o advogado e produtor rural Hugo Eduardo Giudice Paz, morreu neste domingo (27) em Porto Alegre. Paz tinha 69 anos e recentemente descobriu um câncer. O velório é na sala 3 do Crematório Metropolitano, na Capital, até as 20h.

A direção fa Farsul divulgou nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente, que ocupou o posto entre 1991 a 1997, por dois mandatos. Nos anos 2000 também atuou como coordenador jurídico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

A Farsul destacou, em seu site, que o ex-presidente teve "atuação importante nos trabalhos da Constituinte Federal, quando ajudou a redigir o texto que previa a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)". Paz integrou o conselho do Senar Nacional e liderou a instalação da entidade no Rio Grande do Sul, do qual foi o primeiro presidente.

Paz eracasado com Sílvia Helena, tinha dois filhos Hugo e Ana Helena e era avô de Julia. "Mas como é grande o meu amor por você...", postou Sílvia, no Facebook do marido neste domingo. "Em 40 dias, o meu mundo despencou. Descobrimos um câncer no Hugo e hoje ele se tornou nosso verdadeiro anjo. Grande amor da minha vida, marido, pai e avô exemplar. Até breve meu anjo, sempre te amarei", escreveu ela, com emoção.