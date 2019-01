Parque Canoas de Inovação receberá mais uma empresa

9

666873

2019-01-23 22:32:05

Jefferson Klein

Inaugurado oficialmente em novembro, o Parque Canoas de Inovação (PCI) - que conta, hoje, com duas ocupantes, a Novus e a Exatron - está prestes a receber uma nova empresa. A TCS Indústria de Componentes de Comunicação e Sistemas de Segurança, que produz, especialmente, alarmes automotivos, mas também atua com outros itens, como automatizadores de vidros e retrovisores e sensores, pretende se mudar para o local a partir de fevereiro.

O diretor da TCS Sergio Mallmann explica que, no espaço, será possível realizar uma produção horizontal, mais enxuta e eficiente. A empresa trabalha, hoje, em um prédio com vários andares, no bairro Fátima, em Canoas, o que atrapalha o processo produtivo e gera perda de tempo. A unidade no Parque de Inovação vai conseguir operar com custos menores e mais rapidamente. Outro motivo para a mudança é que, atualmente, a companhia está situada em uma área residencial, o que dificulta os planos de crescimento da empresa.

A nova planta do grupo possui aproximadamente 2 mil metros quadrados de área. Mallmann prefere não revelar o investimento feito na estrutura. No momento, a TCS conta com 73 funcionários, e o executivo estima que, em breve, serão contratadas mais 10 a 15 pessoas. Em uma primeira etapa, o foco do PCI é atender a demandas do segmento eletroeletrônico. Cinco empresas foram selecionadas no primeiro edital para ocupar áreas do complexo: Digistar, TCS, Victum, Novus e Exatron. O projeto original do PCI prevê, ainda, a instalação de bancos, hotéis, restaurantes e auditórios. Foram investidos R$ 12 milhões pelo governo do Estado e pelo município em pavimentação, redes de esgoto e elétrica, entre outras ações.