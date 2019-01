9

Rio Grande do Sul confirma melhoria no mercado e gera 20 mil vagas formais em 2018

Guilherme Daroit

Assim como o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul também teve, em 2018, o seu primeiro resultado positivo na criação de empregos formais desde 2014. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia, foram geradas, no ano, passado 20.249 vagas no Estado, saldo que é fruto de um total de 1,079 milhão de admissões e 1,058 milhão de desligamentos.

O dado confirma a trajetória de melhoria na geração de empregos no Estado desde o fundo do poço, em 2015. Naquele ano, foram fechados 95.173 postos de trabalho formal no Rio Grande do Sul, movimento que foi perdendo em velocidade em 2016, quando foram fechadas 54.384 vagas, e em 2017, quando o saldo ficou negativo em 8.173 empregos. Ao todo, nos três anos, 157.730 empregos foram destruídos no Estado, estoque que, para ser resposto, precisará de continuidade na tendência de crescimento nas admissões em 2019 e nos próximos anos.

O setor que mais contribuiu com a expansão em 2018 foi, de longe, o de serviços, responsável por 18.810 novas vagas, quase 93% do total. Os outros segmentos que aumentaram seus quadros em 2018 no Estado foram o comércio ( 1.639 empregos), a construção civil ( 1.401) e a indústria de transformação ( 889). Já os setores que mais fecharam postos foram a agropecuária (-1.434 empregos), a administração pública (-826), a indústria extrativa mineral (-224) e os serviços industriais de utilidade pública, que englobam energia elétrica, água e saneamento (-6).

Entre os municípios, o principal resultado foi sentido em Caxias do Sul, na Serra, que gerou 5.132 novos empregos em 2018. Outras cidades com bom desempenho foram Passo Fundo ( 1.129), Porto Alegre ( 1.355), Rio Grande ( 1.747) e São Leopoldo ( 2.173 vagas). A expansão vista nesta última, aliás, contrasta com boa parte de suas vizinhas na Região Metropolitana de Porto Alegre, que concentra os quatro municípios com os piores desempenhos no ano: Novo Hamburgo (-1.745 vagas), Cachoeirinha (-763), Canoas (-762) e Campo Bom (-531).

Quando avaliada apenas a movimentação do mês de dezembro, o resultado do Rio Grande do Sul é menos animador. No último mês de 2018, foram fechadas 22.266 vagas no Estado, balanço entre 67.794 admissões e 90.060 demissões. Mesmo assim, é o melhor desempenho para um mês de dezembro desde 2010. Em dezembro de 2017, por exemplo, haviam sido fechadas 25.459 vagas em solo gaúcho e, em 2014, ainda no início da crise econômica, chegaram a ser destruídos 36.584 postos formais em dezembro.