Perdas em lavouras com cheias chegam a quase R$ 800 milhões, aponta Emater

2019-01-23 15:20:00

Cheias no Rio Grande do Sul afetam lavouras, e as mais prejudicadas são as arroz irrigado EMATER-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Com a redução dos níveis dos rios, retorno das pessoas às suas casas e de atividades nas lavouras, os prejuízos com as cheias na Fronteira-Oeste ficam mais claros e indicam que serão grandes. A Emater-RS estima que os danos somem quase R$ 800 milhões nas lavouras, o que vai comprometer o desempenho do PIB agrícola de 2019 e, por tabela, o resultado da economia e geral.

Foi pouco mais de uma semana de chuvas que chegaram a tirar mais de 10 mil pessoas das residências. No boletim da Defesa Civil da manhã desta quarta-feira, pouco menos de 900 pessoas ainda não haviam retornada às suas casas. No fim da tarde, o número reduziu pela metade. A precipitação chegou a 600 milímetros em algumas localidades, informou a Emater-RS nesta quarta-feira (23). Os dados apontam que os prejuízos em cultivos somam R$ 786 milhões, com maiores danos no arroz e na soja.

A empresa de assistência rural atualizou o balanço sobre impactos no campo. São 52 municípios que registram mais problemas com a intensidade das chuvas, sendo que 16 decretaram situação de emergência.

O arroz teve 50,3 mil hectares alagados por rios. As perdas são estimadas em 461 mil toneladas ou R$ 342 milhões. Mais de 1,5 mil produtores foram atingidos pelo excesso de chuvas em 223 mil hectares, 22% da área cultivada com arroz no Estado.

A Emater-RS adverte que as perdas podem crescer, devido à falta de radiação/luminosidade no período, e será preciso acompanhar a evolução das lavouras. "Alguns tratos culturais, como adubação de cobertura e controle de doenças, ficaram prejudicados", justificam os técnicos. Na Campanha e Fronteira-Oeste, são 518 mil hectares cultivados com arroz irrigado, mais da metade da área cultivada do grão no Estado.

"Agricultores de áreas mais baixas e próximas aos rios foram os mais afetados", explica o diretor técnico da instituição, Lino Moura.

Na soja, a projeção é que 275 mil do um milhão de hectares cultivados tenham prejuízos, somando 1.950 produtores e perdas de 339 mil toneladas do grão. O prejuízo é calculado em R$ 435 milhões na área dos 52 municípios que mais sofreram com a chuva.

Localidades de outras regiões também terão perdas por falta de luminosidade e excesso de água no solo, aponta a Emater-RS. "Mas ainda é cedo para uma avaliação mais consistente. O controle de pragas e doenças também foi prejudicado em alguns locais pelas chuvas e excesso de umidade no solo", avalia a empresa de assistência em nota.

O milho teve 13,5 mil hectares atingidos, com perdas de 14,2 mil toneladas e prejuízo de R$ 9 milhões para 700 produtores atingidos. Na fumicultura, 4.340 produtores foram atingidos, com estimava de perdas de 1.550 toneladas de produto. Outros 378 produtores tiveram prejuízos na produção de hortigranjeiros, em diversos cultivos.

A infraestrutura também apresenta sérios problemas, pois 25 mil quilômetros de estradas foram danificados e 301 comunidades estão com dificuldade para escoar a produção, como 537 produtores de leite.