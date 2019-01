Primeiro DoubleTree no Brasil será em Porto Alegre

9

2019-01-22 22:39:45

Lido (da esquerda à direita), do Hilton, Carvalho, da Atlantica, Juliano Melnick e Fernanda mostraram os atrativos do projeto

Patrícia Comunello

Porto Alegre terá a primeira unidade da bandeira DoubleTree, da rede Hilton, no Brasil e será no empreendimento localizado no Pontal do Estaleiro, na orla do Guaíba. O hotel segue perfil de hóspedes de negócios e eventos, mas a aposta é que o serviço atraia também frequentadores focados em lazer. As obras do empreendimento, que terá ainda shopping center e salas comerciais, começam em março e terminam no segundo semestre de 2022, segundo a Melnick Even, incorporadora líder de um dos projetos mais aguardados do mercado imobiliário na Capital nas últimas décadas.

O acordo entre Melnick, Hilton e Atlantica Hotels, especializada na gestão hoteleira, trará sistema diferenciado de venda na modalidade condo-hotel. Investidores poderão comprar frações de uma das 141 unidades do DoubleTree, que soma mais de 540 unidades no mundo em mais de 40 países. As cotas representam 25%, 50%, 75% ou 100% do apartamento. No modelo convencional de condo-hotel, a aquisição é por unidade. Juliano Melnick, diretor de produto da incorporadora, diz que estudos que embasaram o plano de comercialização no Pontal foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o tipo de compra de ativo.

"O investidor pode comprar fração, mas a taxa de rentabilidade segue a mesma de quem tiver maior participação", garante Melnick. Além disso, para compor maior retorno, parte da remuneração virá da ocupação da área de eventos, com centro de convenções com 800 lugares, e uma das apostas para gerar maior ocupação hoteleira e fluxo no empreendimento. O diretor de produto da incorporadora em uma remuneração de 0,5% mensais. O lançamento das vendas ocorreu nessa segunda-feira (21), e a meta é atrair compradores em todo o Rio Grande do Sul. O hotel terá valor geral de vendas (VGV) de R$ 130 milhões.

No pacote do investidor, um atrativo será ainda a franquia para uso de diárias com menor preços ao longo do ano. A gerente de Novos Negócios da Melnick, Fernanda Charneski, explica que o estudo de remuneração se baseou em ocupação de 69% da rede na Capital. "Quanto menor a ociosidade, maior o retorno", associa Fernanda. O investimento mínimo equivalente a 25% é estimado em R$ 190 mil, da menor unidade de 27 metros quadrados, ou média de R$ 230 mil - as outras duas áreas são 32 e 49 metros quadrados.

Outro detalhe que pode pesar na venda, pelo impacto justamente no uso da estrutura, é a projeção de recuperação do setor hoteleiro, desde 2018. Renato Carvalho, diretor de Desenvolvimento da Atlantica Hotels, diz que o ano passado a rede de 120 hotéis geridos no Brasil teve ocupação 16% maior que 2017. para este ano, a projeção é de 7%. "Dezembro passado para janeiro já registramos aceleração", indica Carvalho.

Para a rede Hilton, pisar na Capital é efeito do projeto e momentos certos. O diretor de desenvolvimento para Brasil e América do Sul, Leonardo Lido, diz que o projeto é "único na Capital e no País". A localização "icônica", por estar voltado para o pôr-do-sol, é apontada como trunfo. Para valorizar ainda mais essa posição, o DoubleTree tem a piscina infinita, voltada ao lago.

Lido informa que a rede registrou também recuperação em tarifas e ocupação no Brasil em 2018, onde tem sete unidades, concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e mais recente em Itajaí - cinco inauguradas nos últimos três anos. A estreia em Porto Alegre está em um pacote de cinco novas unidades para o Brasil nos próximos anos. O diretor diz que a rede analisa mais mercados no Estado, mas não revelou quais.

O Pontal obteve na semana passada as licenças para começo das obras. O complexo terá shopping nos primeiros cinco pavimentos - cuja altura acaba representando até sete níveis. A torre que segue acima do centro comercial terá oito pavimentos de hotel e depois mais 12 de salas comerciais. O investimento total é R$ 300 milhões. No shopping, vai funcionar uma unidade do Hospital Moinhos de Vento, seguindo conceito de hub da saúde.