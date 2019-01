Petróleo abre em forte baixa com realização de lucros e temor sobre economia global

9

666542

2019-01-22 10:32:00

O petróleo opera em forte baixa na manhã desta terça-feira (22), com operadores realizando lucros em meio a preocupações renovadas com a saúde da economia global e depois de a commodity acumular ganhos significativos desde o começo do ano.

Às 9h10min (de Brasília), o barril do petróleo tipo Brent para março caía 2,15% na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 61,39, enquanto o do WTI para o mesmo mês recuava 1,96% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 52,98.

Nessa segunda-feira (21), o Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou suas projeções para o crescimento da economia mundial em 2019 e 2020, para 3,5% e 3,6%, respectivamente. Horas antes do anúncio do FMI, a China havia revelado que cresceu 6,6% em 2018, desacelerando ante a alta de 6,8% do ano anterior e mostrando seu pior desempenho desde 1990.

Os últimos sinais de enfraquecimento da economia global colocam em dúvida a demanda futura pelo petróleo.

O petróleo já subiu mais 20% desde que atingiu mínimas em mais de um ano durante a última semana de 2018, atingindo o maior nível em oito semanas na sexta-feira (18). Ontem, a commodity ficou perto da estabilidade num dia de liquidez reduzida por um feriado nos Estados Unidos.