Del Turista fecha loja no shopping Praia de Belas

9

666453

2019-01-21 22:38:00

Jefferson Klein

Uma das mais antigas lojas que operava no Praia de Belas fechou as portas da sua unidade localizada no shopping porto-alegrense. A Del Turista Brinquedos encerrou suas vendas no complexo no dia 31 de dezembro e hoje quem passa por onde era o estabelecimento só consegue observar um tapume. O principal motivo da decisão, explica a supervisora-geral da empresa, Beatriz Dias, foram os elevados custos, que fizeram com que a companhia decidisse sair do shopping e ficar apenas com pontos de rua.

Beatriz ressalta que o gasto com o aluguel dessas unidades é mais baixo, além de ser necessária uma quantidade menor de funcionários, porque é possível trabalhar em apenas um turno e não em dois períodos. Ela revela que o desembolso com aluguel, no Praia de Belas, ultrapassava o patamar de R$ 50 mil mensais e havia a perspectiva de aumentar esse valor. A Del Turista já teve estabelecimentos nos shoppings Rua da Praia e Iguatemi, que também foram encerrados.

No Praia de Belas, a supervisora recorda que a companhia operava desde o começo das atividades do shopping, há quase 28 anos. No momento, a companhia possui quatro lojas de brinquedos, todas situadas na capital gaúcha. Os pontos de vendas estão localizados nas avenidas Nilo Peçanha, José de Alencar, Ipiranga e na Wenceslau Escobar. A unidade que fica na Wenceslau Escobar deverá fechar no final de janeiro para que seja aberto um estabelecimento ainda maior, na mesma via, no começo de fevereiro. A nova loja ficará a cerca de uma quadra e meia da antiga.

Beatriz adianta que a empresa pretende abrir ainda uma outra loja de rua para compensar a que finalizou as atividades no Praia de Belas. "Mas, tem que ser na rua", enfatiza. A supervisora-geral da Del Turista diz que o futuro lugar já está sendo procurado e dois fatores serão fundamentais para a tomada de decisão: o aluguel que será cobrado e a possibilidade de usufruir de um estacionamento. A preferência é a região entre os bairros Praia de Belas e Centro.

A expectativa é que o estabelecimento abra a partir de março, antes da Páscoa para aproveitar a demanda gerada por esse feriado. No mínimo, a nova loja terá uma área de 100 metros quadrados. A unidade do shopping tinha em torno de 160 metros quadrados. Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o Praia de Belas preferiu não se posicionar sobre a saída da Del Turista.