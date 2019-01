Crescimento de 6,6% do PIB da China em 2018 é o mais baixo em 28 anos

9

A economia chinesa cresceu 6,6% em 2018, informou nesta segunda-feira (21) Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). A expansão é a menor registrada desde 1990 (6,8%), confirmando o arrefecimento econômico do país.

No quarto trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve alta de 6,4% na comparação com o mesmo período de 2017, desacelerando levemente do aumento de 6,5% observado no terceiro trimestre. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 6,4% no quarto trimestre.

Na semana passada, o NBS revisou o crescimento do PIB de 2017 de 6,9% para 6,8%.