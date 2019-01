Governo Leite criará unidade para monitorar desempenho de estatais

9

2019-01-17

Patrícia Comunello

O governo Eduardo Leite (PSDB) vai criar uma unidade de acompanhamento de estatais com a missão de elevar a governança do Estado em relação aos ativos em que é controlador. A ideia é olhar com lupa balanços contábeis, estrutura gerencial e de preenchimento de postos de conselhos e a eficiência e fluxo de receitas e despesas, adiantou a titular da Secretária Estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Leany Lemos, que já enviou à Casa Cvil decreto que prevê a unidade.

Leany espera publicar a medida no Diário Oficial do Estado (DOE) até o começo da próxima semana. A secretária adiantou que duas a três pessoas todas técnicas integrarão a unidade. "Elas terão um plano de trabalho bem definido. Queremos dar melhor governança (às empresas)", reforçou Leany, que assumiu o cargo logo após a posse de Leite, vindo de quatro anos à frente da mesma pasta no governo do Distrito Federal.

A secretária citou que o grupo suprirá uma carência já detectada por ela de um melhor monitoramento das empresas. "O governo que é o governo e controlador majoritário não tem uma área com informações, principalmente das estatais independentes", alerta a gestora, citando Banrisul e ainda as estatais que devem entrar no acordo do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com a União, que é a CEEE, Sulgás e CRM.

A inclusão dependerá do aval da Assembleia Legislativa para a privatização e é um dos desafios de Eduardo Leite no primeiro ano de governo. O tucano quer fechar até a metade do ano do acordo. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Santos Cardoso, havia antecipado a meta em entrevista ao Jornal do Comércio

A unidade estará ligada diretamente a Leany. Segundo a chefe da pasta de Planejamento. Um dos focos é ver quem já está dentro dos conselhos. Uma das exigências hoje é a adequação à Lei Federal 13.303/2016, para empresas públicas e de economia mista nas três esferas, e que estabeleceu requisitos para ocupar diretoria e compor conselhos, como fiscal e de administração.