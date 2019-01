Eduardo Leite planeja abrir capital da Corsan

9

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicada na edição de ontem, o governador Eduardo Leite reiterou que não pretende vender o Banrisul, mas acenou com uma nova estratégia para aliviar as finanças do Estado: a abertura de capital da Corsan. "Vamos trabalhar em aumento de receitas, com a nossa companhia de saneamento (Corsan). Nós pretendemos prepará-la, o que leva um tempo, para abrir seu capital", declarou.

Leite acredita que um IPO da empresa renderia algo perto de R$ 1 bilhão. "É uma estimativa, isso tem que ser trabalhado mais profundamente. No Banrisul existe também excedente acionário do banco controlador, da holding, e também nas subsidiárias. Há uma subsidiária de cartão de crédito, por exemplo. Tem uma série de ações que podem ser levadas ao mercado, sem perder o controle. Não adianta eu privatizar o banco e não resolver o que estruturalmente está provocando desequilíbrio no Estado", declarou na entrevista.

O governador confirmou a projeção do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Santos Cardoso - veiculada no Jornal do Comércio de segunda-feira -, de encaminhar o acordo com a União para a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) ainda no primeiro semestre.

Leite também reafirmou que tem como prioridades aprovar na Assembleia Legislativa, até junho, o RRF, o que inclui a privatização da CEEE, da Sulgás e da CRM, além de um novo plano de carreira para os servidores, bem como uma reforma da Previdência.

Ontem à tarde, em entrevista à imprensa, após cerimônia de transmissão de cargos na Brigada Militar, Leite reforçou a necessidade de levar adiante as privatizações das três empresas. "Deixamos muito claro durante as eleições que é necessário o processo de privatizações para levar adiante o plano de recuperação fiscal do Estado. O RRF dá condição do não pagamento da dívida e outros benefícios", lembrou. Na campanha, ele se comprometeu em não privatizar Banrisul e Corsan.

Sobre a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o governador disse que "a companhia não tem um grande valor para privatização, o seu grande ativo são as estradas, que não são dela, são do Estado. Então, a concessão de estradas é que deve ser feita, e aí vamos ver se a EGR vai ser extinta ou convertida em uma outra empresa, quem sabe dedicada a PPPs e outras concessões".