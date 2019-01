Estoques de petróleo bruto dos EUA caem 2,683 milhões na semana

9

665750

2019-01-16 14:11:02

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,683 milhões de barris na semana passada, para 437,055 milhões, apontou nesta quarta-feira (16) o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda um pouco menor, de 2 milhões de barris.

As reservas de gasolina, por sua vez, cresceram em 7,503 milhões de barris, a 255,565 milhões, acima da alta de 2,3 milhões de barris previstos, enquanto as de destilados aumentaram em 2,967 milhões de barris, a 143,009 milhões, também maior do que a previsão, de alta de 900 mil de barris.

Os estoques no centro de distribuição de Cushing caíram 743 mil de barris, a 41,519 de barris, enquanto a taxa de utilização das refinarias caiu de 96,1% na semana anterior a 94,6%, quando a previsão era recuo a 95,4%. Já a produção média diária de petróleo subiu para 11,96 milhões de barris, informou o relatório.