9

665731

2019-01-16 11:19:19

Volume de serviços prestados cai no Rio Grande do Sul em novembro

O volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul caiu 1,2% em novembro de 2018 frente ao mesmo mês de 2017. O setor também registrou queda de 0,2% no mês ante outubro. Na média nacional, o setor manteve-se estável na passagem de outubro para novembro de 2018, pelo segundo mês consecutivo. Já na comparação com novembro de 2017, houve um crescimento de 0,9%, mas o setor registrou leve queda de 0,1% no acumulado do ano e manteve-se estável no acumulado de 12 meses.

A receita nominal no país cresceu 0,5% de outubro para novembro, 3,8% na comparação com novembro de 2017, 2,6% no acumulado do ano e 2,8% no acumulado de 12 meses. No Rio Grande do Sul, a receita cresceu 2,7% frente a 2017 e 0,3% ante outubro na série com ajuste sazonal. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Regionalmente, entre outubro e novembro houve retrações do setor em 20 dos 27 estados brasileiros. Em relação a novembro de 2017, a expansão do volume de serviços no Brasil foi acompanhada por apenas 6 das 27 unidades da federação.

O segmento de outros serviços liderou os resultados negativos por atividade no Rio Grande do Sul, com queda de 10,8% sobre outubro de 2017, seguido por transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, que recuou 1,7% e serviços de informação e comunicação, que caiu 1,5%. As altas foram apuradas nas atividades de serviços prestados às famílias (2,6%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (1,4%).

Já no recorte nacional, quatro das cinco atividades analisadas pelo IBGE tiveram alta na passagem de outubro para novembro: serviços prestados às famílias (0,4%), serviços de informação e comunicação (0,8%) serviços profissionais, administrativos e complementares (0,1%) e transportes, serviços auxiliares de transportes e correio (0,3%). Por outro lado, os outros serviços tiveram queda de 0,2%.