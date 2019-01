Aluguel residencial encerra dezembro em queda em Porto Alegre

9

2019-01-16 10:33:44

O preço do aluguel de imóveis residenciais encerrou dezembro com queda de 0,09% em Porto Alegre, de acordo com o Índice FipeZap. O resultado na capital gaúcha vem na contramão da variação nacional, que fechou o último mês do ano com alta de 0,38%, superando a inflação medida pelo IPCA no período, de 0,15%.

Doze das 15 cidades pesquisadas mostraram alta no preço médio do aluguel em dezembro, com destaque para Fortaleza (1,59%), Goiânia (0,89%) e Distrito Federal (0,73%). Junto com Porto Alegre, registraram queda nos preços Niterói (-0,87%) e Rio de Janeiro (-0,04%).

Com o resultado de dezembro, o preço médio de locação residencial fechou 2018 com alta de 2,33%, variação inferior à inflação de 3,75%. Em Porto Alegre, a variação anual ficou em 1,37%.

O valor médio do aluguel nas cidades monitoradas foi de R$ 28,57/m² em dezembro. Na capital gaúcha, o valor médio do metro quadrado ficou em R$ 21,32. São Paulo manteve a liderança como a cidade com o maior valor médio de locação por metro quadrado (R$ 37,04/m²).