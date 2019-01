Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre concurso com salários de até R$ 7,9 mil

9

2019-01-14 18:26:11

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) abriu nesta segunda-feira (14) inscrições para concurso público com vagas destinadas para quem tem Ensino Médio e Superior. Estão sendo ofertados postos de médico, enfermeiro, analista e técnico de enfermagem. O salário vai de R$ 3.321,77 até R$ 7,923,00 por mês, dependendo da função.

Os candidatos têm até dia 11 de fevereiro para se inscrever pelo https://www.portalfaurgs.com.br/concursos . O valor da inscrição varia de R$ 69,00 a R$ 117,00, segundo nota do HCPA.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) vai disponibilizar computador na sua sede, no Campus do Vale da Ufrgs, no bairro Agronomia. O horário de atendimento no local é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

As vagas são:

Nível Superior:

Analista I (Ensino e Qualificação)- salário inicial: R$ 6.406,11 por mês

Analista I (Estatística) - salário inicial: R$ 4.804,61 por mês

Enfermeiro I (Hemodiálise) - salário inicial: R$ 5.765,51 por mês

Médico I (Neurocirurgia: Coluna) - R$ 7,923,00 por mês

Médico I (Reumatologia) - R$ 7,923,00 por mês

Nível Médio: