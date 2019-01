9

2019-01-14 11:19:52

Após queda, Ibovespa passa a subir com apoio de ações do setor financeiro

O Ibovespa abriu em leve queda nesta segunda-feira (14), de mau humor global com a fraqueza da balança comercial na China e a renovada preocupação sobre o Brexit. Cerca de meia hora depois, entretanto, passou a exibir sinal positivo e foi à máxima aos 94.145 pontos (+0,52%). A virada foi conduzida pela valorização das ações do Banco do Brasil e também do Bradesco, que confirmou nesta segunda mudanças na alta cúpula e redução no número de vice-presidências.

A maioria das blue chips, entretanto, está em queda, inclusive a Petrobras que foi favorecida por decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, nesse sábado (12).

Às 11h15min, o Ibovespa subia 0,25% aos 93.893 pontos.

Pela determinação, voltou a entrar em vigor o decreto 9.355 de 2018, que permite que a estatal venda, por exemplo, blocos de petróleo para outras empresas sem necessidade de fazer licitação. Os contratos futuros do petróleo estão em queda em Londres e Nova Iorque.

No noticiário interno, o investidor segue atento a novidades sobre a futura reforma da Previdência do governo Bolsonaro.

O mercado ainda tem dúvidas e ressente-se dos ruídos sobre a proposta entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

"Pelos 'vazamentos' até agora, parece que vai ser algo bem robusto", diz o economista de um grande banco estrangeiro ao colunista Fábio Alves.