Secretário da Fazenda quer fechar plano para União até junho

9

665240

2019-01-14 22:23:35

Patrícia Comunello

Depois de quase 15 dias na cadeira de secretário estadual da Fazenda, o carioca Marco Aurelio Santos Cardoso tem um diagnóstico: "A situação é complexa, muito dramática". Para qualquer lado que olhe, Cardoso vê contas a pagar - as de curto prazo, como a folha dos servidores, que foi quitada ontem até R$ 15 mil líquidos, e as mais longas, como a dívida e outros passivos de quase R$ 100 bilhões, que precisam de um solução, pois impactam o dia a dia. Para isso, a solução passa pelo acordo para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da União, sobre o qual o governo de José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) fracassou. O secretário evita adiantar as novas medidas que comporão a plataforma do governo de Eduardo Leite (PSDB) em busca da inclusão no RRF e que vão passar por regras na área de pessoal, previdência e ativos. No entanto, diz que espera chegar a uma composição com a União até o fim do primeiro semestre, lembrando que uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) mantém a suspensão do pagamento da dívida. Sobre colocar em dia a folha de pagamento do funcionalismo, promessa de Leite, Cardoso é direto: "Essa é a nossa meta". A ideia que deve ter definição em breve é definir datas para pagamento nos primeiros meses.

Jornal do Comércio - Como está a negociação da dívida com a União?

Marco Aurelio Santos Cardoso - Já retomamos. Fomos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para passar o diagnóstico da situação e coletar todas as questões da STN. Estamos revisando em casa as premissas do plano e trazendo novas medidas para dentro do regime fiscal para retornar à STN. O plano é um conjunto complexo, com estimativa de receitas e despesas em um cenário base e as medidas. Temos de reconstruir um novo plano, já que o anterior não foi assinado.

JC - Quais são as mudanças mais importantes?

Cardoso - É até prematuro dizer quais seriam. O governo anunciou publicamente que vai discutir questões em despesas de pessoal e na previdência. Os impactos têm de estar refletidos na proposta para o governo federal, porque têm a ver com a projeção para os próximos exercícios. O fluxo será de seis anos.

JC - O ex-ministro Eliseu Padilha afirmou que o ativo do Banrisul seria crucial, pelo valor, no acordo. Como substitui-lo já que o governador é contrário à venda?

Cardoso - A estratégia da gestão anterior foi a de buscar um pré-acordo, que existe na lei de recuperação fiscal e permite a dispensa da privatização de algumas companhias em setores como energia, financeiro e saneamento. Me parece que o governo federal rejeitou e entendia que, dadas as projeções do plano anterior, seriam suficientes para cobri-lo ativos de maior valor do que os oferecidos, como CEEE, CRM e Sulgás. É uma posição muito clara de que o Banrisul não será oferecido para privatização. Essa é uma premissa do cenário em construção. Temos de buscar valores de receita e despesa que não demandem um ativo deste tamanho. O recurso que eventualmente não vier da privatização terá de vir de outras medidas.

JC - Quais medidas?

Cardoso - Há outros ativos e as medidas de despesa de pessoal e previdência que não estavam na proposta do governo anterior. Agora é outro governo num horizonte de um novo mandato que quer enfrentar questões que, como costumo dizer, não são para atender ao governo federal ou para aderir ao RRF, pois fica parecendo que é uma espécie de imposição ou rendição. A gente está tratando de medidas que são fundamentais para a sustentabilidade fiscal do Estado. O Estado, mesmo sem pagar a dívida com a União há um ano e meio, não consegue quitar as folhas! Há uma clara situação de insustentabilidade. As medidas de despesa são fundamentais para que o Estado tenha um horizonte de equilíbrio fiscal. Cabe incorporá-las ao regime porque o benefício é reduzir o pagamento da dívida e poder receber recurso de crédito para quitar passivos.

JC - Qual é o prazo que o senhor trabalha para firmar o acordo ou não há tanta pressa?

Cardoso - Há urgência, claro. Até porque estamos no amparo de uma liminar (STF) que se relaciona com o prosseguimento das negociações. Pela própria maturidade das medidas, é uma questão para o primeiro semestre, final do primeiro semestre. É o horizonte que a gente entende que as questões de ajuste fiscal têm de estar endereçadas, com apreciação pela Assembleia Legislativa e discussão com outros poderes. Não cabe demorar muito mais tempo. Esse primeiro semestre é chave para a mudança de chave, sendo redundante.

JC - Como coordenar esse plano com as demandas da máquina pública?

Cardoso - Isso é simbolizado pelos decretos que o governador fez no primeiro dia. Em vez de ficar apenas no pacote tradicional de congelar ou cortar custeio, restos a pagar e execução orçamentária, fizemos um decreto de planos de trabalho para as áreas de receita tributária, dívida ativa e receita de patrimônio. O foco não foi só no valor pecuniário em si, mas na relação com a economia, incentivo fiscal e o impacto no desenvolvimento, como a área de concessões. Vamos trabalhar em duas frentes e apresentar em 90 e 120 dias modelos de arrecadação e de funcionamento econômico da receita.

JC - Qual é o plano para o funcionalismo já que hoje não há previsibilidade de pagamento?

Cardoso - De imediato, estamos olhando o fluxo de caixa para o ano e dos primeiros meses para saber qual é o horizonte de segurança que podemos trabalhar. A gente conhece a demanda dos servidores por uma previsibilidade de datas, queremos estabelecer isso, mas ainda não chegamos a uma conclusão. O objetivo é ter previsibilidade. O que vejo como mais viável no curto prazo é, talvez, estabelecer datas não para todo o ano, mas para os primeiros meses para os quais tenhamos uma previsibilidade maior de fluxo. Mas estamos colocando como meta e isso depende do sucesso em controlar as despesas, aumentar as receitas e em equacionar as questões dos passivos de longo prazo. É importante ter previsibilidade do que vamos pagar de precatórios este ano e de como vai ficar a dívida para que possamos botar de lado essas indefinições e trabalhar nas despesas e receitas mais curtas.

JC - E colocar em dia o pagamento, cumprindo o que o próprio governador sinalizou, é viável este ano?

Cardoso - O governador colocou isso como desafio. Nem achamos ou deixamos de achar. Estamos colocando na mesa: para termos 15 folhas este ano, como vai ficar o fluxo de caixa e quais medidas que vão ter de ser feitas. Ou seja, estamos trabalhando para fazer e acontecer todas as folhas dentro deste exercício. Essa é a nossa meta. Não é uma questão de achar se vai acontecer ou não. O sucesso das medidas é que vai dizer.

JC - Parte do fluxo do IPVA já foi consumida no fim do ano. Como vai ser daqui para frente?

Cardoso - As receitas são sazonais. Em janeiro, em geral, a arrecadação é maior, tanto pelo IPVA como pelo ICMS. Isso reflete exatamente a natureza de trabalho que estamos fazendo, que é prever as receitas e as despesas mês a mês. A perspectiva de maior crescimento econômico este ano certamente é um fator positivo. A prorrogação das alíquotas do ICMS é fundamental, pois dá um horizonte de dois anos. São R$ 3,3 bilhões a mais, sendo que 25% ficam com as prefeituras. É um fôlego absolutamente necessário, pois não havia preparação do Estado para perder de um mês para o outro uma arrecadação deste tamanho.