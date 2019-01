fechamento

9

Loterias

O concurso 4.872 da Quina sorteou nesta quinta-feira os números 19, 36, 49, 65 e 67. No primeiro sorteio do concurso 1.887 da Dupla Sena, saíram as dezenas 07, 10, 17, 27, 42 e 45. No segundo, os números foram 04, 14, 21, 40, 41 e 48. Os resultados são extraoficiais.

Dívidas

A Receita Estadual encerrou 2018 registrando o ingresso de mais de R$ 2,65 bilhões a partir da cobrança da dívida ativa. O resultado representa novo recorde histórico na ação contra os devedores de impostos, com um crescimento de 36,2% em relação a 2017, quando foram recuperados R$ 1,94 bilhão.

Tabaco

As entidades que compõe a Comissão de Representação dos Produtores de Tabaco realizam uma segunda rodada de reuniões sobre a safra 2018/2019 nos dias 16 e 17 de janeiro, na sede da Fetag, em Porto Alegre. Segundo o presidente da Afubra, Benício Albano Werner, a comissão espera sair com respostas positivas das empresas fumageiras.

Fertilizantes

A Petrobras começou processo de licitação para arrendamento das Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) situadas em Sergipe e na Bahia, além dos terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu (BA). O anúncio é parte do plano para redução do seu endividamento, no qual a empresa pretende se desfazer de empreendimentos no setor.

Inflação

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,03% na primeira prévia de janeiro, após ter recuado 1,16% na primeira prévia de dezembro do ano passado. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 10, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o dado agora divulgado, o índice acumulou alta de 0,03% no ano e avanço de 6,77% em 12 meses.

Motos

Após seis anos seguidos de queda, a produção de motocicletas no Brasil voltou a crescer em 2018, a um ritmo de 17,4%, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. O aumento levou à fabricação de um total de 1,03 milhão de unidades, praticamente a metade do recorde alcançado em 2011.

GLP

O sindicato que reúne as empresas distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) informou que a Petrobras comunicou às suas associadas que vai reduzir o preço do GLP Industrial entre 3,3% e 3,6%, dependendo do polo de suprimento. A redução passa a valer a partir desta sexta-feira, dia 11, nas unidades da Petrobras.