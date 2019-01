Exportações de calçados caem mais de 10% em 2018 no Brasil

9

Oscilações do dólar, juros americanos e greve dos caminhoneiros afetaram os negócios externos do setor FERNANDO NASCIMENTO/SIGMAPRESS/AE/JC

O ano passado não terminou com saldo promissor para a indústria calçadista nacional. Dados de exportações mostram que os embarques caíram 10,8% em volume e 10,5% em receita em 2018 frente a 2017.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), foram enviados ao exterior 113,47 milhões de pares por US$ 976 milhões. Em dezembro, as exportações somaram 13 milhões de pares e US$ 97,6 milhões, recuo de 24,3% em volume e 16,5% em receita ante o mesmo mês do ano anterior.

O Rio Grande do Sul liderou as exportações em receita, com envio de 27,18 milhões de pares somando US$ 428 milhões. Houve também queda, de 3,4% em volume e de 5,2% em receita, com um desempenho menos pior do que o nacional. O Ceará teve maior volume, de 40,9 milhões de pares, negociados a US$ 248,8 milhões, recuo de 18% em pares e de 14% em receita.

Os Estados Unidos foram os maiores compradores, com 10,76 milhões de pares por US$ 166,78 milhões, com quedas de 5% em pares e de 12,2% em dólares em relação a 2017. Somente em dezembro, observou a entidade, os norte-americanos mostraram reação importando 2,17 milhões de pares por US$ 25 milhões, alta de 51% em volume e 26,8% em receita.

Argentina, segundo maior comprador, fechou o ano comprando 11,8 milhões de pares por US$ 139,38 milhões, elevação de 2% em volume e recuo de 5,2% em receita.Oterceiro país importador de calçados brasileiros foi a França, que recebeu 7,34 milhões de pares gerando US$ 57 milhões em divisas, incremento de 5,7% em volume e queda de 2,5% em dólares na relação com 2017.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Heitor Klein, as oscilações cambiais, geradas no período das incertezas políticas do período eleitoral e aumento dos juros nos Estados Unidos, afetaram os embarques. Além disso, a greve dos caminhoneiros, entre fim de maio e começo de junho, pesou o fluxo. “A partir deste ano, porém, com um ambiente mais seguro para os agentes de exportação, devemos obter incrementos”, projeta Klein. O mercado dos EUA deve ser um dos focos, antevendo impacto do impasse comercial entre Estados Unidos e China.

Nas importações, o quadro foi inverso, com elevação no fluxo, entrando 26,6 milhões de pares por US$ 347,55 milhões, alta de 11,8% em volume e de 2,2% em receita ante 2017. A produção asiática é que mais alimenta o mercado interno, com os maiores volumes vindos do Vietnã, da Indonésia e da China.