Ministro de Ciência e Tecnologia nega fechamento de Ceitec em Porto Alegre

9

664932

2019-01-10 12:58:00

Pontes visitou a sede da Ceitec em dezembro e posou com funcionários e direção em frente ao prédio ASCOM/MCTIC/DIVULGAÇAÕ/JC

Depois da notícia do jornal O Estado de S. Paulo de que o governo Bolsonaro vai fechar e vender os ativos da Ceitec, estatal que fabrica chips com sede em Porto Alegre, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o ex-astronauta Marcos Pontes, negou a medida.

Em nota no site do ministério , Pontes afirma que "não procede a informação, veiculada nesta quarta-feira (9), que confirmaria o fechamento da Ceitec, empresa pública vinculada ao MCTIC". A estatal atua em semicondutores e com aplicações na identificação de animais, medicamentos, hemoderivados e veículos, esclarece a nota.

O jornal informou que reunião em fevereiro deve sacramentar o fechamento. "Todos os empregados serão demitidos e os ativos serão vendidos para pagar dívidas", diz a notícia. Segundo o jornal , a liquidação deve ser aprovada pelo conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), colegiado formado por ministérios e bancos públicos, além da Presidência da República.

O ministério diz que "o ministro conheceu o potencial da empresa e iniciou com sua equipe a análise técnica de viabilidade do projeto". "O engenheiro Pontes reforça, portanto, que não existe decisão ou confirmação de que a Ceitec será liquidada pelo governo federal", finalizou a nota, publicado no começo da manhã desta quinta-feira (10).

O ministro visitou a unidade, antes mesmo de assumir o cargo no começo deste ano. Pontes esteve na Ceitec, localizada na zona leste da Capital, e conheceu a estrutura, como laboratórios e áreas de desenvolvimento. Ele também posou para foto bem sorridente em frente ao prédio-sede da estatal.

Em seu perfil no Facebook, o 'Astronauta Marcos Pontes', como assina, postou a visita ocorrida em 1 de dezembro. "Hoje, reunião e visita realizada em Porto Alegre, na estatal CEITEC S.A., vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Abs Espaciais, Astronauta Marcos Pontes", registrou.