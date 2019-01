Venda de carros importados da Kia Motors cresceu 39% em 2018

9

Maior importadora de carros do Brasil, a Kia Motors teve crescimento de 39% nas vendas em 2018, com o emplacamento de 11,7 mil veículos, informou nesta quarta-feira (9), a empresa, que responde por cerca de um terço do mercado de importados.

"Apesar de todas as dificuldades do ano, como a greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo, as eleições e a alta do dólar, o desempenho é motivo de comemoração", disse o presidente da Kia Motors no Brasil, José Luiz Gandini, que também preside a Abeifa, associação nacional de importadores de veículos.

Com o crescimento nas vendas, a Kia conseguiu aumentar a rede de concessionárias no Brasil. No fim de 2017, eram 99. Agora, são 106. Segundo Gandini, a rede deve ganhar mais seis ou sete unidades em 2019.

A expectativa do segmento de importados é que os emplacamentos cresçam 33% em 2019, para 50 mil unidades. Em 2018, foram 37,5 mil unidades emplacadas, aumento de 26,3% em relação ao resultado de 2017.