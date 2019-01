9

2019-01-08 17:33:40

Filho de Mourão é nomeado assessor do presidente do BB e vai ganhar aumento

Filho do vice-presidente é funcionário de carreira do Banco do Brasil e está na instituição há 18 anos

Agência O Globo

Um dia após a posse dos novos presidentes de Caixa, BNDES e Banco do Brasil (BB), o filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, foi nomeado para o cargo de assessor especial da Presidência do BB, trabalhando diretamente ao lado de Rubens Novaes. Segundo fontes, o salário do assessor ficará na faixa de R$ 35 mil, mais que o dobro do que ganhava anteriormente.

O filho do vice-presidente é funcionário de carreira do BB e está na instituição há 18 anos. Nos últimos 11 anos, fazia parte da diretoria de Agronegócios. Ele vai assessorar o presidente nesta área.

Durante a cerimônia de posse dos novos executivos, na última segunda-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro destacou que a atuação dos bancos públicos deve ser pautada pela transparência. Ele afirmou nesta terça-feira que pretende dar publicidade a contratos considerados suspeitos celebrados entre bancos públicos e o que ele chamou de "amigos do rei".

O presidente do BB, Rubem Novaes, afirmou que o funcionário Antônio Hamilton possui excelente formação e capacidade técnica.

"Antônio é de minha absoluta confiança e foi escolhido para minha assessoria, e nela continuará, em função de sua competência. O que é de se estranhar é que não tenha, no passado, alcançado postos mais destacados no Banco", disse Novaes por meio de nota divulgada pela assessoria de imprensa do banco.

O texto divulgado também pontua que a nomeação atende aos critérios previstos em normas internas e no estatuto do Banco.