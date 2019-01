Produção de veículos cresce 6,7% em 2018, diz Anfavea

9

664535

2019-01-08 12:21:20

Agência Brasil

A produção de veículos no país cresceu 6,7% em 2018 na comparação com o ano anterior. O dado foi divulgado nesta terça-feira (8) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). De janeiro a dezembro do ano passado, o país produziu 2,880 milhões de veículos e, em 2017, 2,699 de unidades.

Considerando apenas o mês de dezembro, a produção de veículos atingiu 177,7 mil unidades, com queda de 27,4% na comparação com novembro. Em relação a dezembro de 2017, a produção caiu 16,8%.

No período de janeiro a dezembro do ano passado, foram licenciados no país 2,566 milhões de veículos - o que engloba veículos leves, caminhões e ônibus -, com aumento de 14,6% em comparação a 2017. Em dezembro foram emplacados 234,5 mil veículos, com 1,6% de aumento em relação a novembro e de 10,3% em comparação com dezembro do ano passado.