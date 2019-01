Cesta básica de Porto Alegre subiu 8,90% em 2018

9

664530

2019-01-08 11:43:46

Oito dos treze produtos que compõem a cesta ficaram mais caros, com destaque para o tomate CRISTIANO MARTINS/FOTOS PUBLICAS/JC

A cesta básica de Porto Alegre encerrou 2018 em alta. O preço do conjunto de alimentos subiu 8,90%, fechando o ano em R$ 464,72. Já na passagem de novembro para dezembro, o valor variou 0,35%, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) nesta terça-feira (8).

Em 12 meses, oito dos treze produtos que compõem o conjunto de alimentos essenciais ficaram mais caros, com destaque para o tomate (83,48%). Farinha de trigo (18,93%), batata (10,07%), pão (5,28%), óleo de soja (4,04%), manteiga (3,49%), carne (3,02%) e leite (0,38%) também subiram de preço.

Na contramão, quatro itens ficaram mais baratos: o café (9,66%), o feijão (-7,06%), a banana (-6,84%) e o açúcar (-4,51%). O arroz foi o único item que ficou estável (0,00%).

Além de Porto Alegre, o custo da cesta básica subiu em outras 17 capitais do País em 2018. As altas mais expressivas, entre dezembro de 2017 e 2018, foram registradas em Campo Grande (15,46%), Brasília (14,76%) e Belo Horizonte (13,03%). As menores variações positivas ocorreram em Recife (2,53%) e Natal (3,09%).

Em dezembro, o maior custo do conjunto de alimentos foi apurado em São Paulo (R$ 471,44), seguido por Rio de Janeiro (R$ 466,75), Porto Alegre (R$ 464,72) e Florianópolis (R$ 457,82). Os menores valores médios foram observados em Recife (R$ 340,57), Natal (R$ 341,40) e Salvador (R$ 343,82).