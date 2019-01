iTunes para televisões da Samsung

9

664387

2019-01-08 01:00:00

A Apple dará acesso ao iTunes, plataforma de conteúdo em música e vídeo da empresa, para donos de televisões de sua rival sul-coreana Samsung. Os televisores da marca devem passar a contar com o aplicativo na primavera no Hemisfério Norte a partir do próximo trimestre. A parceria permitirá que o conteúdo do aplicativo da Apple seja acessado com comandos de voz feitos para a assistente virtual Bixby, da Samsung. Também será possível usar o Airplay 2 para disponibilizar na televisão vídeos, músicas e fotos armazenados no iPhone. A notícia vem após uma queda de 10% acentuada nas ações da Apple, resultante da perspectiva de vendas abaixo do esperado de iPhones no mercado chinês. Em novembro, a Apple já anunciou que daria acesso à plataforma Music para donos de aparelhos Echo, da Amazon.

Eficiência energética

A Embratel anunciou nova versão da sua solução Eficiência Energética, que permite o início do gerenciamento de consumo energético pelas empresas. A ajuda no monitoramento deve garantir maior controle e melhor gestão de gastos. A oferta é indicada para organizações de diversos tamanhos e segmentos de atuação, como instituições financeiras, hotéis e empresas de varejo em busca de alternativas para reduzir despesas com energia elétrica.

Parceria

O Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico na América Latina com mais de 300 startups em sua rede física e digital, acaba de firmar parceria com a Salesforce, uma das líderes em CRM. A multinacional americana levará a sua expertise em desenvolvimento de startups do Vale do Silício para o hub brasileiro. A parceria permitirá aprendizado, mentoria e evolução para o ecossistema nacional.

Inteligência artificial

Prestes a completar seu primeiro ano de vida, a Aura, assistente que usa inteligência artificial da Vivo, já atende a mais de 1,5 milhão de clientes por mês. O robô responde de forma personalizada sobre serviços, consumo de dados, conta, recarga, entre outras dúvidas dos assinantes da operadora. A taxa de retenção da Aura é superior a 80%, ou seja, oito em cada 10 clientes ficam satisfeitos com a resposta dada pela Aura e não precisam de outras informações. A ferramenta está disponível em diferentes canais de atendimento, entre eles, o Messenger do Facebook, os aplicativos Meu Vivo Móvel, Meu Vivo Fixo e Meu Vivo Empresas, e o site da Vivo, entre outros.