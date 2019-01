Porto Alegre já conta com 'Uber da locação'

9

664349

2019-01-07 22:32:00

Bruna Oliveira e Patrícia Comunello

O Quinto Andar - aplicativo que está sendo chamado de "Uber da locação" e faz toda a intermediação entre candidatos a inquilinos e donos de imóveis - chega a Porto Alegre. A proposta é facilitar a locação residencial, eliminando a burocracia para o fechamento de contratos. A startup concorre diretamente com um setor tradicional, que tem como principais operadores as imobiliárias.

O cofundador e CEO da Quinto Andar, Gabriel Braga, confirmou, ontem, em visita ao Jornal do Comércio, que o app começou a operar na Capital. A empresa, que surgiu em 2013 e já desponta com a promessa de ser a próxima unicórnio brasileira - empresas nascentes que rapidamente escalam crescimento e alcançam faturamento de US$ 1 bilhão -, comemora o primeiro contrato fechado na cidade, um negócio que vingou ainda no período de testes da plataforma na última semana de 2018.

Porto Alegre é a quarta capital onde o app desembarca. O potencial de oferta de imóveis para locar e o perfil de população pesaram na escolha pela capital gaúcha. A Quinto Andar começou como teste em Campinas e estreou comercialmente em São Paulo, depois foi ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte. Hoje, está em 15 cidades, incluindo Brasília e Goiânia. Outras cidades da Região Sul estão no radar.

A empresa teve aporte de R$ 320 milhões até agora. A última rodada foi de R$ 250 milhões, liderado pelo fundo General Atlantis. Segundo Braga, o montante vai acelerar o crescimento da empresa, garantindo uma expansão mais agressiva em outras regiões.

Como funciona: há três personagens envolvidos na operação - o proprietário do imóvel, o candidato a inquilino e o corretor. Para o dono, a Quinto Andar assessora na produção de imagens que possam ser eficientes em mostrar as condições do imóvel e cobra comissão mensal de 5% a 8% sobre a locação.

Os proprietários podem anunciar de maneira exclusiva ou não, ou seja, somente no site ou também em imobiliárias. Se for exclusivo, a mensalidade é mais barata. A modalidade já representa 40% dos anúncios da plataforma, diz um dos fundadores. Eventuais problemas com o imóvel, após a locação, também têm apoio para resolução da startup. Mesmo com eventuais atrasos do inquilino, a plataforma garante ao proprietário o pagamento em dia do aluguel.

Os corretores de imóveis - todos licenciados e os mesmos que hoje já atuam com imobiliárias - são acionados de acordo com a busca das pessoas por locação. Eles fazem o relacionamento - são responsáveis por mostrar o imóvel e apoiar no que for preciso. Como o motorista da Uber ou outro app de transporte, o corretor tem de conduzir o interessado na locação para a melhor alternativa e pode fazer de oito a 10 visitas por dia. Quanto mais fizer, maior a chance de efetivar contrato e ganhar. Se o profissional conseguir indicar imóveis para aluguel também ganha comissão sobre cada inscrição.

O que a Quinto Andar tem de diferente de uma imobiliária? Estar em plataforma digital não é diferença. O que a startup oferece é uma solução para o que é a dor de cabeça ou uma barreira a ser vencida por 10 entre 10 potenciais inquilinos. Não é exigido fiador ou carta fiança - um seguro caso haja problema de pagamento, que exige valor adiantado de aluguel. O que a pessoa precisa ter é um cadastro que seja aprovado e renda três vezes o valor do aluguel.

Segundo Braga, a própria plataforma possui um fundo que cobre a inadimplência. "Garantimos que se o inquilino não pagar, nós cobrimos." O trunfo, diz o cofundador, é que a análise de crédito é bem cuidadosa. Para evitar que ocorram muitos casos de atraso ou débitos de mais tempo, a empresa garante que age rápido, contatando o locatário para verificar o que ocorreu.