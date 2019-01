Trump expressa otimismo sobre negociações comerciais com a China

9

2019-01-06

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo sobre as negociações comerciais com a China, num momento em que autoridades norte-americanas são esperadas em Pequim para conversas que visam amenizar a batalha comercial entre os dois países. "Eu realmente acredito que eles querem fazer um acordo. As tarifas prejudicaram muito a China", disse Trump neste domingo, quando comentou ter falado recentemente com o presidente chinês, Xi Jinping.

Depois de vários aumentos nas tarifas de ambos os lados, os líderes concordaram em 1º de dezembro em postergar novas altas. Autoridades americanas devem chegar a Pequim nesta segunda-feira.

Os governos dos EUA e da China enfrentam pressão para chegar a um acordo. O crescimento econômico chinês diminuiu a 6,5% no trimestre encerrado em setembro. O crescimento do terceiro trimestre nos EUA foi de 3,4% e o desemprego está no nível mais baixo en cinco décadas, mas pesquisas mostram que a confiança do consumidor está enfraquecendo devido a preocupações com o crescimento.