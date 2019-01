Mais de 50% dos gaúchos quer viajar no verão

9

664232

2019-01-06 21:42:00

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) divulgou os resultados da Pesquisa de Férias 2019, sobre a intenção dos gaúchos para o verão deste ano. Em torno de 52% dos entrevistados afirmaram que pretendem viajar durante o período.

O principal destino apontado na pesquisa foram as praias do Rio Grande do Sul (44,3%) e de outros estados (43,8%). Torres, Capão da Canoa e Tramandaí foram os locais mais citados do litoral gaúcho - com 28,9%, 24,4% e 17,8%, respectivamente. Apenas 2,5% pretendem ficar em Porto Alegre, enquanto as cidades do Interior são destino de 8,4% dos gaúchos.

Sobre a pretensão de gastos com viagem, a maioria dos entrevistados afirmou que pretende limitar os custos para até R$ 1 mil (37,4%), enquanto 31% quer gastar entre R$ 1 mil e R$ 3 mil. Na comparação com o período de férias do ano anterior, 37,2% pretende gastar a mesma quantia.

Para os que vão viajar, a maior parte pretende permanecer em viagem durante uma temporada (45,3%). Mais de 57% já possui local de estadia. A classe média foi a que contou com maior número de entrevistados no estudo (56,9%).