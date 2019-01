Bolsa de São Paulo opera em queda com repercussão sobre Previdência

9

664136

2019-01-04 10:57:00

O Ibovespa abriu em queda, contrariando a valorização generalizada das bolsas na Europa, dos índices acionários futuros de Nova Iorque e do petróleo. Às 10h27min, o Ibovespa caía 0,59% aos 91.027 pontos. Na mínima intraday, caiu aos 90.952 pontos em baixa de 0,67%.

A alta de mais de 2% da commodity na Nymex e na ICE foi incapaz de segurar a variação positiva das ações da Petrobras que, na abertura, subiram também refletindo reação favorável às diretrizes do novo presidente da estatal, Roberto Castello Branco, detalhadas ontem durante cerimônia de posse que encerrou-se após o fechamento do mercado. A ON da Vale abriu e segue em alta firme com as boas notícias da China, as mesmas que animam as bolsas europeias e os índices futuros de Nova Iorque.

Há cautela no mercado doméstico por conta da proposta do presidente Jair Bolsonaro para a reforma da Previdência. Em entrevista ontem à noite ao SBT, Bolsonaro afirmou que a idade mínima para aposentadoria deverá ser de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres, com período de transição. Ele também defendeu exigências diferentes para algumas categorias - porque "65 anos fica um pouco forte para algumas profissões" - e disse que caberia ao futuro presidente reavaliar a situação e analisar um possível novo aumento da idade mínima.

O governo chinês anunciou que enviados dos Estados Unidos visitarão Pequim na semana que vem para conversar sobre as divergências comerciais. E na manhã desta sexta-feira o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou nesta sexta-feira um corte de 1 ponto porcentual no compulsório bancário.